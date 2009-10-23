Долар на міжбанку падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися наступними котируваннями – 8,1915/8,2210, на 12:00 ціни впали – 8,1550/8,1755 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2824/0,2835, на 12:00 ціни знизилися - 0,2815/0,2823.

На російському валютному ринку курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 28,9519 (-0,1331).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,5015/1,5017, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,2985/12,3440, до 12:00 ціни пішли вниз - 12,2495/12,2835.