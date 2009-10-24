Чистий попит на готівкову валюту знизився на 35%

Чистий попит на валюту на готівковому ринку України з початку жовтня зменшився, порівняно з відповідним періодом вересня, на 35%, а курс гривні з операцій продажу долара США зміцнився на 1,19% - до 8,213 грн./дол. США.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

У повідомленні зазначається, що збільшення надходжень іноземної валюти в країну і її пропозиції зумовило зниження валютних дефіцитів у жовтні як на міжбанківському ринку, так і в сегменті готівкових операцій.

При цьому НБУ відзначає, що курсова динаміка на міжбанківському валютному ринку відзначалася підвищеною волатильністю – середньозважений курс безготівкової гривні до долара США коливався в діапазоні від 8,30 до 8,02 грн./дол. США.

Також повідомляється, що НБУ згладжував різкі коливання ринкового курсу більш стриманою динамікою офіційного курсу гривні, який з початку жовтня зміцнився до долара США на 0,06%, до 8,005 грн./дол. США. До євро і російського рубля офіційний курс гривні знизився, відповідно, на 3,04% - до 12,008 грн./євро, і на 3,4 % - до 2,752 грн./10 рублів.

З початку жовтня Нацбанк зменшив свою участь на валютному ринку і здійснював валютні інтервенції лише у формі цільових валютних аукціонів з продажу іноземної валюти для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку місяця було проведено сім таких аукціонів. Загальний обсяг проданої на них валюти був на 30% меншим, ніж у відповідному періоді вересня - 144,8 млн. дол. (в еквіваленті) проти 205,6 млн. дол. США.