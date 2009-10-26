Полтавським школярам світить навчання у холодних класах

У Полтавській облдержадміністрації заявляють про проблеми з оплатою за опалювання приміщень шкіл і професійно-технічних училищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Управлінні освіти Полтавської ОДА.

«Нам зараз необхідно за газ заплатити 1,3 млн. грн., а їх немає. Коли стане холодніше, то дітей (учнів ПТУ) можуть відпустити на канікули», - заявили в управлінні.

«На школи нам необхідно 13 млн. грн., тому нині 15 шкіл в області вже на канікулах. З листопада діти повернуться за парти», - сказали в управлінні і додали, що ведуть інтенсивне листування з теплопостачальними організаціями й ОДА.

Про проблеми з оплатою за тепло в навчальних закладах регіону також заявив журналістам під час перебування в Кременчуку народний депутат, екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ.

«Сьогодні багато ПТУ в області вдвічі збільшили кількість навчальних годин - з 24-х до 50-ти. При цьому діти займаються в неопалювальних приміщеннях. У бюджету немає грошей. Навантаження нині збільшили, щоб дати можливість потім на місяць-півтора звільнити навчальний заклад для економії енергоресурсів», - заявив О.ПОПОВ.