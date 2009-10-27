ДТП у Києві: джип Тойота врізався в ЗіЛ (фото)

26 жовтня на Голосіївському проспекті зіткнулися позашляховик "Тойота Ленд Крузер" і вантажівка "ЗіЛ - 133". Від удару джип перекинувся на бік. Медична допомога знадобилася сімом людям, які їхали в "Тойоті". За словами очевидців, за декілька хвилин до того, що трапилося, джип проігнорував вимогу інспекторів ДАІ зупинитися і піддав газу. Після цього "Тойота" виїхала на зустрічну, по якій в цей час рухалася вантажівка.

Магнолія-ТБ