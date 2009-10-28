Українці бояться не президента, а дільничного міліціонера - академік

Як би влада не хвалилася демократичними досягненнями, прості українці їх не відчувають. Таким був лейтмотив виступів учасників міжнародної конференції про шлях України до демократії, яку організував фонд Гайнріха Бьолля.

Українці не мають суспільних механізмів самозахисту у повсякденному житті, впевнений колишній дисидент, академік Національної академії наук України Іван Дзюба. Він вважає, що демократичні перетворення, про які так багато говорять українські політики, геть не стосувалися простих людей.

«Звичайно ми маємо політичні свободи – величезний здобуток після тотального контролю. Але живемо у дивовижному суспільстві, де ніхто не боїться президента, але всі бояться дільничного міліціонера, начальника ЖЕКу, директора установи. Тобто тих, від чиїх норову, настрою і манер залежить щоденне життя людини», - каже Дзюба. На його думку, за відсутності «низової демократії» мало важитимуть і персональні зміни на вищому рівні.

Український письменник Анатолій Дністровий переконаний, що все це спадок від радянських часів, коли чиновники боялися вождів, а після зміни орієнтирів стало нікого боятися, оскільки сильного громадського контролю в Україні так і не створено до цього часу. Саме безкарність, на думку Дністрового, й породжує свавілля чиновників.

Німецька хвиля