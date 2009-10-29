На Львівщині від пневмонії померло вже 10 людей, у т. ч. дитина

Станом на 29 жовтня, у Львівській області з офіційно підтвердженим діагнозом «пневмонія» померло 10 осіб, серед яких 11-річна дівчинка. Ще 11 осіб з діагнозом «гостра пневмонія» перебувають у реанімаційних відділеннях лікарень області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні під час прес-конференції заступник начальника Головного управління охорони здоров‘я Львівської ОДА Ірина МИКИТЧАК.

«Серед померлих від інфекції - 5 львів‘ян, 3 жителів Дрогобицького району, 2 жителів Дрогобича», - уточнила І.МИКИТЧАК.

Вона також поінформувала, що сьогодні увечері до Львова прибуде з Києва спеціальна група лікарів-консультантів та фахівців-пульмонологів для вивчення ситуації.

І.МИКИТЧАК також повідомила, що у Львівській обласній клінічній лікарні ізольовано вже 4 вагітних жінок з діагнозом «пневмонія», які перебувають у палаті інтенсивної терапії окремого корпусу обласної лікарні.

«Крім того, у всіх пологових будинках області введено заборону на відвідування вагітних жінок і породіль», - зазначила І.МИКИТЧАК.