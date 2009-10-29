Київрада підвищила зарплату Черновецькому

Депутати Київської міської ради підвищили надбавку до заробітної плати меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ з 30 до 40% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 61 депутат Київради.

У рішенні зазначається, що воно прийнято відповідно за законодавства України про оплату праці та враховуючи особисту заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, згідно з якою йому виплачується заробітна плата в розмірі 1 грн.

У документі зазначається, що станом на 14 квітня 2006 року, коли надбавка меру була призначена в розмірі 30% посадового окладу, стаж його державної служби становив 21 рік, станом на вересень 2009 року надбавка 40% призначена з огляду на стаж столичного голови на держслужбі 25 років.

До рішення додано заяву мера від 7 серпня 2006 р., в якій він просить керівника апарату КМДА перераховувати його заробітну плату, за винятком 1 грн., на рахунок Головного фінансового управління КМДА із визначенням «грант на будівництво житла для соціально незахищених верств населення».

Секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявив депутатам, що, прийнявши сьогоднішнє рішення про збільшення розміру надбавки міському голові, Київрада збільшує кошти на потреби малозахищених верств населення столиці.