Сьогодні в православних храмах - молитва за припинення епідемії

У неділю, 1 листопада, в усіх православних храмах України буде звершуватися спеціальна молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», яке традиційно відправляється в православній церкві під час розповсюдження небезпечних хвороб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ, відповідний циркулярний лист з благословення предстоятеля Української православної церкви розсилається в усі єпархії УПЦ.

Українська православна церква закликає духовенство і вірних до молитви за щонайшвидше припинення розповсюдження хвороби та одужання хворих, зазначається у повідомленні.