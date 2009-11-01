Сьогодні в православних храмах - молитва за припинення епідемії
00:39, 01 листопада 2009Суспільство
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Благословення розіслане по єпархіях
У неділю, 1 листопада, в усіх православних храмах України буде звершуватися спеціальна молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», яке традиційно відправляється в православній церкві під час розповсюдження небезпечних хвороб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі УПЦ, відповідний циркулярний лист з благословення предстоятеля Української православної церкви розсилається в усі єпархії УПЦ.
Українська православна церква закликає духовенство і вірних до молитви за щонайшвидше припинення розповсюдження хвороби та одужання хворих, зазначається у повідомленні.
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