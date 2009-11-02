Євро на міжбанку зіскочило з планки 12

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0930/8,1255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціна російської валюти впала до 0,2772/0,2784, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,9530/12,0400. На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар знизилася – 1,4774/76 (п`ятницю – 1,4826/1,4828).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари CHF/UAH з ціною відсікання 7,9500.