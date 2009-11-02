Князевич обіцяє покарати всіх, хто зловживав, але після епідемії

Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ закликає українських політиків та журналістів не нагнітати паніку через грип A/H1N1.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, про це йдеться у звернені міністра.

“Як міністр охорони здоров’я України, як лікар та громадянин звертаюсь до Вас із проханням і закликом утриматись найближчим часом від нагнітання ситуації в державі, створення панічних настроїв та розповсюдження непрофесійних медичних рекомендацій у засобах масової інформації”, - йдеться в зверненні до політиків.

Він наголошує, що сьогодні держава стоїть перед серйозними випробовуваннями. “Епідемія грипу A/H1N1-Каліфорнія, яка досягла території нашої держави, вимагає фахових, скоординованих дій всіх гілок влади. Натомість події останніх днів засвідчили, що складна ситуація використовується опонентами виключно для політичної боротьби та неконструктивної критики”, - підкреслює міністр.

За його словами, звинувачення на адресу міністерства у нібито фінансових зловживаннях він розцінює як спробу паралізувати діяльність фахівців МОЗ, від яких сьогодні залежить координація дій щодо боротьби з епідемією грипу. “Як міністр охорони здоров’я обіцяю сприяти будь-яким перевіркам, розслідуванням, притягненню винних до відповідальності, але після того, як епідемію грипу в країні буде подолано”, - наголошує В.КНЯЗЕВИЧ.

Крім того, він просить політиків, навіть тих, хто має медичну освіту, утриматись від коментарів та порад з екранів телебачення у питанні епідемії грипу A/H1N1-Каліфорнія. “Адже політична риторика навколо медичної теми спонукає журналістів звертатися до МОЗ за коментарями. Це, в свою чергу, забирає дорогоцінний час на спростування нісенітниць та роз’яснення вузькоспеціалізованих медичних тем”, - зауважує він.

”Панове політики, кожен має займатися своєю справою! Бережіть дорогоцінний час медиків, вони рятують життя співвітчизників!”, - підкреслює міністр.

Також прес-служба міністерства поширила звернення В.КНЯЗЕВИЧА до ЗМІ, в якому він висловлює особливі слова подяки за те, що вони відгукнулись на заклики уряду, Міністерства охорони здоров`я та широко висвітлюють рекомендації лікарів із запобігання розповсюдженню епідемії грипу в Україні.

”Хочу запевнити, що, як міністр охорони здоров’я, я володію повною інформацією в регіонах, особливо щодо проблем, які там є, та сприймаю критичні зауваження. Разом з тим переконаний, що сьогодні не на часі безкінечні розмови про складну ситуацію в системі охорони здоров`я”, - підкреслює В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр повідомляє, що від сьогодні він запроваджує щоденні брифінги для преси, які проходитимуть у міністерстві до подолання епідемії. “Переконаний, така спільна робота сприятиме та допомагатиме пережити сьогоднішні виклики. Адже з вашою допомогою суспільство отримуватиме оперативну інформацію, а ваші запитання та критичні повідомлення будуть сигналом до дій фахівцям міністерства”, - зазначає міністр .

Він переконаний, що спокійне інформування та приборкання паніки зніме психологічний тиск на лікарів, які і так працюють у вкрай важких умовах, ризикуючи власним життям.

”Тож, дозвольте звернутися з єдиним проханням: шановні журналісти, заповнюючи інформаційний простір в цей складний час, віддайте перевагу лікарям, а не політикам!”, - йдеться в зверненні.