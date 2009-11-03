МНС придбало в Німеччині два гелікоптери

05:04, 03 листопада 2009
Суспільство
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Коментар міністра

Міністерство з надзвичайних ситуацій України придбало два гелікоптери Е-145 у Німеччині для аварійно-рятувальної служби.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр з надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА.

«Ми вже придбали два гелікоптери – один зараз проходить митне оформлення, і саме сьогодні наша група поїхала за другим гелікоптером», - сказав В.ШАНДРА. Міністр уточнив, що гелікоптери придбані у німецької компанії «Єврокоптер».

За словами В.ШАНДРИ, гелікоптери буде обладнано капсулами для транспортування важкохворих чи важкопоранених людей. «Це універсальні гелікоптери, які можуть використовуватися і для порятунку людей, і для екстреної медичної допомоги», - додав він.

Міністр уточнив, що обидва ці гелікоптери включені урядом до переліку медичного обладнання, яке ввозиться до України із застосуванням нульової ставки ПДВ.

 

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