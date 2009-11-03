МВФ продав Індії 200 тонн золота

Покупцем 200 тонн золота, виставленого на продаж Міжнародним валютним фондом, став Центробанк Індії. Про це йдеться в заяві, поширеній МВФ увечері 2 листопада, повідомляє AFP.

Золото обійшлося Індії в суму, еквівалентну 6,7 мільярда доларів США, повідомили представники МВФ, не ставши уточнювати інших параметрів операції.

У середині вересня 2009 року МВФ оголосив про рішення виставити на продаж 403,3 тонни золота - одну восьму своїх запасів. Тоді повідомлялося, що золото буде реалізоване так, щоб не сталося падіння цін на цей дорогоцінний метал на світових ринках. Виручені від продажу золота кошти Фонд має намір направити на реалізацію програми допомоги бідним країнам.

Після того, як стало відомо про намір МВФ розлучитися з частиною своїх резервів, з`явилися повідомлення про те, що всі 403,3 тонни золота має намір купити Центробанк Китаю. Виходячи з середньоринкової ціни на кінець вересня 2009 року, придбання 400 тонн золота коштувало б Китаю 13 мільярдів доларів.

Лента.ру