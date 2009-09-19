МВФ продасть 400 тонн золота зі своїх запасів
11:57, 19 вересня 2009Світ
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Аби стабілізувати свій фінансовий стан
Міжнародний валютний фонд схвалив розпродаж обмеженої частини свого золотого запасу. Як передає Бі-Бі-Сі, виручені кошти передбачається використовувати переважно для створення додаткових можливостей надання позик бідним країнам.
У заяві, випущеній після засідання Виконавчої ради МВФ у Вашингтоні, говориться, що фонд продасть трохи більше 400 т золота зі своїх запасів, але здійснено це буде поступово, щоб не порушувати ціни на світовому ринку.
Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив, що продаж золота стабілізує фінансове становище організації на довгострокову перспективу.
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