Партія «Таміфлю» на Черкащині: більше половини використовувати не можна

Три тисячі упаковок препарату "Таміфлю" з 5260, що надійшли в Черкаську область, не мають сертифікату якості і не можуть використовуватися для лікування хворих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО сьогодні на Всеукраїнській селекторній нараді з питань поширення грипу в Україні.

За його словами, три тисячі упаковок препарату, який область отримала вночі 3 листопада, не мають сертифікатів якості, а тому не можуть використовуватися для лікування хворих. І, відповідно, препарат не можуть направити до районних лікарень.

О.ЧЕРЕВКО звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням терміново надати сертифікати якості для препарату.

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 листопада до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак АН-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю» в кількості 300 тис. упаковок.

Уряд має намір у найближчі три тижні придбати ще 700 тис. упаковок препарату проти грипу «Таміфлю».