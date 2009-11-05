Ющенко закликає повернутися до вакцинації
"Цей засіб був скомпрометований"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців переглянути своє ставлення до імунопрофілактики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму зверненні до народу.
Президент зазначив, що єдиним засобом попередження будь-якої інфекції є вакцинація.
За його словами, через недолугу політику Міністерства охорони здоров’я у виборі постачальників вакцини цей засіб було скомпрометовано.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що цього року, коли в Україні одночасно було зафіксовано три види грипу, практична відсутність заходів з імунізації населення серйозно ускладнила ситуацію.
Звертаючись до українців, В.ЮЩЕНКО сказав: «Я прошу вас переглянути своє ставлення, і в разі необхідності, але виключно після консультації з лікарем, її зробити».