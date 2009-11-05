На Запоріжжі повертають принцип епохи дефіциту

Оперативний штаб з реагування на ситуацію з поширенням грипу і ГРВІ в Запорізькій області ухвалив рішення про продаж аптеками противірусних препаратів по 1 пачці одного найменування в одні руки.

Як повідомив УНІАН керівник штабу - заступник голови Запорізької ОДА Микола ФРОЛОВ, причина ухвалення даного рішення - "викликаний панікою ажіотажний попит на подібні ліки, який привів до того, що на даний момент в аптеках утворився дефіцит противірусних препаратів".

"Якщо лікарні регіону практично забезпечені всіма противірусними препаратами в необхідних обсягах, то в аптеках за останні декілька днів їх "розмели": під впливом паніки деякі люди набирали по 7-10 пачок "на чорний день". У результаті зараз ті, кому реально необхідні медпрепарати цієї групи, не можуть їх знайти", - повідомив М.ФРОЛОВ.

Яким чином і ким конкретно здійснюватиметься контроль за дотриманням даного рішення оперативного штабу і які санкції застосовуватимуться до провізорів і аптек-порушників офіційно не повідомляється.