Син депутата, який збив на смерть дівчину, відбувся умовним терміном

Суд засудив сина депутата Сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА, у зіткненні з автомобілем якого загинула мотоциклістка Ганна Мішуткіна, до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на три роки. При цьому суд вирішив звільнити його від покарання з випробувальним терміном на два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок суддя Залізничного райсуду Сімферополя ухвалив сьогодні.

В.ФАЙНГОЛЬДА визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті.

В.ФАЙНГОЛЬД зобов`язаний не виїжджати на постійне місце проживання за межі України без дозволу кримінально-виконавчій інспекції, має повідомляти про зміну місця проживання і роботи і періодично прибувати на реєстрацію.

При цьому суд відмовив батьку Г.Мішуткіної Олександру ГОППЕ у задоволенні позову до В.ФАЙНГОЛЬДА про стягнення моральної шкоди у розмірі 500 тис. грн.

На рішення суду можна подати апеляцію.

«Дочка загинула за таких умов, і таке покарання!», - обурився О.ГОППЕ, спілкуючись з журналістами. Він повідомив, що має намір звернутися до апеляційного суду.

Адвокат В.ФАЙНГОЛЬДА Анатолій ЖУКОВ рішенням суду задоволений. «Я вважаю вирок справедливим», - сказав він. Адвокат відзначив, що суд визнав обопільну форму провини, а його підзахисний частково відшкодував збитки родичам загиблої.

На суді була озвучена інформація, що колишній чоловік Г.Мішуткіної - Денис МІШУТКІН, під опікою якого перебуває неповнолітня дочка загиблої, одержав від В.ФАЙНГОЛЬДА 500 тис. грн. і не має претензій до обвинуваченому. Ще 125 тисяч в сукупності отримав батько мотоциклістки О.ГОППЕ.

Як повідомляв УНІАН, вночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. Після удару Suzuki було відкинуто на ще один автомобіль, а Bentley зіткнувся з двома машинами. Мотоциклістка одержала тяжкі тілесні ушкодження і померла на місці аварії. Як з’ясували експерти, Bentley рухався зі швидкістю 171 кілометр на годину.