Від вибуху на нафтобазі під Іркутськом загинули троє людей

У селищі Маркове під Іркутськом сьогодні вдень сталося займання на приватній нафтобазі, де зберігалися нафтопродукти. Як повідомили в ГУ МНС по регіону, за попередніми даними, на базі були п`ятеро людей, троє з них загинули, а двоє госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості.

На місці події працює слідчий-оперативна група, яка встановлює обставини трагедії, а також місце перебування власника бази. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

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