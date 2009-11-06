Від вибуху на нафтобазі під Іркутськом загинули троє людей
22:44, 06 листопада 2009Суспільство
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Власника бази шукають
У селищі Маркове під Іркутськом сьогодні вдень сталося займання на приватній нафтобазі, де зберігалися нафтопродукти. Як повідомили в ГУ МНС по регіону, за попередніми даними, на базі були п`ятеро людей, троє з них загинули, а двоє госпіталізовані з опіками різного ступеня тяжкості.
На місці події працює слідчий-оперативна група, яка встановлює обставини трагедії, а також місце перебування власника бази. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.
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