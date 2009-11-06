Україна не зможе платити за російський газ без зовнішньої допомоги

Український уряд практично вичерпав можливості надання допомоги НАК «Нафтогаз України» у сплаті за поставки російського газу, і в майбутньому вони зможуть покриватися лише за рахунок зовнішніх запозичень або друкування грошей Національним банком України.

Про це йдеться в аналізі Центру східних досліджень (OSW, Варшава), текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Аналітик центру Анна ГУРСЬКА зазначила, що «Нафтогаз» з початку року лише двічі зміг самостійно сплатити поставки газу з Росії, яка є монопольним постачальником «блакитного палива» до України. У решті випадків компанія сплачувала поставки за рахунок кредитів державних банків і грошей НБУ.

«Бюджет не тільки має проблеми з фінансуванням своїх витрат, але вже практично використав всі законні можливості підтримки «Нафтогазу», – вважає експерт.

А.ГУРСЬКА нагадала, що в серпні ц.р. «Нафтогаз» випустив облігації на суму 18,3 млрд. грн., а у вересні податкова адміністрація відшкодувала компанії всю суму ПДВ з початку року, а також авансом до 2010 року.

За даними експерта, державні банки не можуть збільшувати кредитування «Нафтогазу» без порушення встановлених нормативів, які регулюють їх діяльність. «Без зовнішньої підтримки або поступок з боку НБУ (друкування грошей) уряд не зможе зібрати кошти для «Нафтогазу» (на сплату за російський газ – УНІАН)», – зазначила аналітик.

А.ГУРСЬКА нагадала, що уряд України розраховував одержати 1,7 млрд. дол. від Європейської комісії, які планував спрямувати на модернізацію газотранспортної системи, але також міг частково використовувати для сплати газових поставок.

«Але не виконав (уряд – УНІАН) головних умов цього кредиту, а саме – відмовився з політичних причин від поетапного приведення цін (на газ для населення – УНІАН) до ринкових», – зазначила експерт.

Аналітик не виключає можливість отримання коштів на сплату за газ через випуск «Нафтогазом» облігацій, які могли б викупити комерційні банки, зокрема й російські. «Є сигнали, що російські «Альфа-Банк» і «Внешторгбанк» зацікавлені в їх придбанні», – сказала А.ГУРСЬКА, зазначивши, що рентабельність цих облігацій може бути на рівні цінних паперів Міністерства фінансів України – 25-30% річних.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» розрахувалася з «Газпромом» за газ, поставлений у жовтні цього року. При цьому глава уряду зазначила, що провести оплату було досить складно. За її даними, в жовтні Україна купила у Росії газу на 4 млрд. грн.