Отримав квартиру сажотрус, який 23 роки стояв у черзі
00:15, 08 листопада 2009Суспільство
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Повідомлення зі Львова
Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив двокімнатну квартиру сажотрусу, який стояв у квартирній черзі з 1986 року.
Про це повідомила кореспонденту УНІАН в.о. начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Наталія ГЕРУС.
Як зазначила Н.ГЕРУС, це перший сажотрус, якому місто виділило житло.
Загалом у Львові налічується 50 сажотрусів. З них 30 перебувають у квартирній черзі.
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