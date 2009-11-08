Отримав квартиру сажотрус, який 23 роки стояв у черзі

Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив двокімнатну квартиру сажотрусу, який стояв у квартирній черзі з 1986 року.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН в.о. начальника управління житлового господарства Львівської міської ради Наталія ГЕРУС.

Як зазначила Н.ГЕРУС, це перший сажотрус, якому місто виділило житло.

Загалом у Львові налічується 50 сажотрусів. З них 30 перебувають у квартирній черзі.