Іноземні банки готові інвестувати в українські шахти $6,5 млрд.

У 2010 р. іноземні банки готові інвестувати в українську вугільну промисловість 6,5 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики й підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, уряд наступного року зробить основний акцент на залучення в галузь зовнішніх інвесторів. Н.КОРОЛЕВСЬКА нагадала, що в проекті бюджету, який уряд виніс на розгляд Верховної Ради, 6,5 млрд. грн. закладено на модернізацію вугільної промисловості. «Ми сьогодні провели переговори з іноземними інвесторами. Ми маємо підтвердження про намір ряду іноземних банків кредитувати вугільну промисловість на 6,5 млрд. дол. під державні гарантії», - повідомила голова комітету.

Крім того, сьогодні підготовлено проект відкриття державно-лізингової компанії, що допоможе створити комплекс залучення інвестицій, зокрема у сфері поставок нового гірничо-шахтного обладнання на українські підприємства. «Тим самим ми зможемо здійснити повну реорганізацію галузі й відновити її в 2010 р.», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, також необхідно реорганізувати державний сектор вугільної промисловості. «Необхідно розділити державний сектор вугільної промисловості на дві частини: ті підприємства, які можуть пройти вертикальну інтеграцію, починаючи від видобутку вугілля, виробництва електроенергії, об`єднати весь цей цикл; і ті підприємства, які повинні створити державний концерн і повністю оптимізувати там як збиткові, так і прибуткові підприємства шляхом інвестицій», - вважає голова комітету. Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що така програма прописана й уряд готовий її приймати.

Крім того, в найближчі два тижні до парламенту буде подано новий законопроект, який буде другим етапом антикризової програми для гірничо-металургійного комплексу. «Ми вважаємо, що це той крок, який дозволить провести повну модернізацію виробництва. Коли сьогодні ми неконкурентоспроможні, коли наші основні засоби ГМК зношені більш ніж на 60%, коли, на жаль, модернізацію не встигли закінчити, а деякі навіть не встигли її почати, понад дві третини підприємств галузі, звичайно, ми повинні сьогодні говорити про серйозні реформи», - вважає депутат.

Що стосується хімічної галузі, також необхідні стимули для модернізації, зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.