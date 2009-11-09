МЗС пропонує охороняти кораблі озброєним спецназом

Україна розглядає можливість супроводження спецназом суден з українським екіпажем.

Про це заявив міністр закордонних справ Петро ПОРОШЕНКО в ефірі Шустер Live.

"Ми внесли пропозицію, щоб наш український спецназ, який буде фінансуватися з бюджету, супроводжував кораблі під українським прапором і з українським екіпажем", - сказав він.

"Є доручення Президента, погодили з урядом, забезпечили, що з 2010 року ми виділяємо фінансування, і у такий спосіб ми будемо намагатися укласти угоду з усіма країнами, бо без дозволу цих країн ми не можемо допустити збройні підрозділи на кораблі", - передає слова міністра “Українська правда”.

П.ПОРОШЕНКО також заявив, що для цього необхідно "ухвалити закон, яким дозволити використання збройних сил за кордоном у цих програмах".

"Буде виїздити спецназ, який буде працювати на умовах ротації, з власним озброєнням, щоб дати піратам по зубах", - сказав він.

Коментуючи ситуацію навколо захопленого сомалійськими піратами судна "Аріана", на борту якого 24 українці, міністр заявив: "Відповідно до жорстких міжнародних вимог, жодна держава світу не може вести переговори з терористами".

"Це справа компанії, яка експлуатує кораблі", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

"Єдиний випадок, коли з терористами ведуть переговори і де-факто викупами фінансують і стимулюють терористичну діяльність – це так звана піратська проблема в Аденській затоці", - сказав міністр.

Він заявив, що українські моряки живі. "Умови там важкі, але зрозуміло, чому вони важкі, отримана була інформація, що одна член екіпажу, жінка, має проблеми зі здоров`ям і їй не вистачає ліків", - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

"Одразу була дана команда керівнику штаба у міністерстві забезпечити і запропонувати ліки. У понеділок ми отримали відповідь піратів, що вони мають достатньо своїх ліків і від нас їх приймати відмовилися", - розповів міністр.