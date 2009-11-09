Іноземці перевіряють бригаду берегової охорони ВМС України

Сьогодні, 9 листопада, до Криму прибула багатонаціональна група іноземних верифікаторів, яку очолює полковник Королівських збройних сил Норвегії Арне КНАПСКОГ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, планується, що наступного дня інспекційна група, до складу якої входять представники верифікаційних структур Голландії, Данії, Норвегії, Сполучених Штатів Америки та Чехії, проінспектує в рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі підрозділи окремої бригади берегової оборони Військово-Морських сил Збройних сил України.

В ході інспекції іноземні верифікатори перевірять офіційно надану Україною інформацію щодо кількості озброєння та військової техніки у бригаді. Їхній увазі також буде представлене військове майно, що підлягає контролю згідно із зазначеним документом.

Від Збройних сил України групу іноземних верифікаторів супроводжує начальник Центру забезпечення реалізації договорів (місто Одеса) полковник Олег ПОГІБКО.

Візит іноземної інспекційної групи до окремої бригади берегової оборони ВМС ЗС України завершиться 10 листопада.