Чиновник ОДА влаштував міліціонеру з Тернополя «провокацію хабаря»?

У тернопільській міліції стверджують, що заступник голови Тернопільської облдержадміністрації сам запропонував хабара начальнику райвідділу міліції, якого затримали під час отримання грошей 8 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні Відділу громадських зв’язків Управління МВС в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, самого високопосадовця раніше уже двічі, у 2001 та 2004 роках, притягували до кримінальної відповідальності.

“Окрім цього, другого сина чиновника арештовано за скоєння розбою, і той нині перебуває у слідчому ізоляторі. Заступник голови облдержадміністрації вирішив врятувати хоча б одного із синів – слідчі райвідділу саме розслідували матеріали, за якими тепер порушено кримінальну справу, за якою хлопця обвинувачують у хуліганстві”, – зазначається у повідомленні міліції.

У свою чергу, прес-служба Тернопільської обладміністрації на офіційному сайті оприлюднила інформацію, в якій сказано, що затримання заступника начальника Кременецького райвідділу УМВС, начальника слідчого відділу, капітана міліції під час отримання хабара “не є виключенням із загального правила, а лише однією з ланок у ланцюгу виявлених у системі МВС області численних правопорушень, нехтуванням боротьбою з корупцією в органах внутрішніх справ Тернопільщини”.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада стосовно заступника начальника райвідділу міліції слідчий прокуратури Тернопільської області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Під час перевірки було виявлено, що міліціонер вимагав у високопосадовця ОДА 1,5 тис. доларів США. За цю суму він пропонував чиновнику не притягувати до кримінальної відповідальності його сина.

8 листопада вимагач отримав від чиновника 1,5 тис. доларів, після чого його одразу затримали правоохоронці.