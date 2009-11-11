Перша смерть від грипу на Чернігівщині

У Чернігівській області зафіксовано першу смерть від ускладнень грипу.

Як повідомили УНІАН в обласній СЕС, у Борзнянській центральній районній лікарні від ускладнень грипу померла вагітна жінка, яка приїхала з Києва. Вона звернулася за медичною допомогою на 5-й день захворювання. У лікарні було діагностовано гостру пневмонію. Два дні лікарі боролися за її життя, однак жінка померла. За попередніми даними, у хворої був грип типу А/H1N1.

За даними обласної СЕС, з початку епідемії на грип та ГРВІ на Чернігівщині захворіли понад 28 тисяч осіб. Більше тисячі госпіталізовано.