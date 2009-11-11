Двоє студентів намагалися збути 2 тисячі фальшивих доларів у банку

Вчора у Харкові у приміщенні одного з банків міліція затримала двох 19-річних громадян Туркменістану (студенти одного з вищих навчальних закладів), які намагалися збути 2300 фальшивих доларів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.