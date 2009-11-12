Вищий адмінсуд закрився: нема на що навіть паперу купити

Вищий адміністративний суд України змушений зупинити свою роботу, бо у нього немає грошей навіть на папір. Повідомлення такого змісту з’явилося сьогодні на офіційному веб-сайті ВАСУ.

“У той час коли в Україні розпочався виборчий процес, де адміністративним судам процесуальним кодексом відведено надзвичайно важливу роль, суди не мають коштів навіть на відправлення поштової кореспонденції, - скаржаться автори повідомлення та нагадують, що - саме Вищий адміністративний суд України, відповідно до частини 11 статті 176 Кодексу адміністративного судочинства України, під час виборів Президента України виступатиме в якості суду першої і останньої інстанції у випадку оскарження їх результатів”. До того ж затримка з відправкою кореспонденції (ухвал, постанов, судових справ, повісток-повідомлень тощо) “навіть на один день створює серйозні проблеми із розглядом скарг та призводить до порушення процесуальних строків”.

Проте вищий адмінсуд таки закривається, “у зв’язку з відсутністю коштів на відправлення поштової кореспонденції, оплати послуг, закупівлі паперу та дисків”. У повідомленні ВАСУ наголошується, що “до сьогоднішнього дня Вищий адмінсуд здійснював відправлення поштової кореспонденції в борг. Проте зараз «Укрпошта» відмовляється надавати свої послуги у зв’язку із заборгованістю. За жовтень вона складає близько 62 тис. грн.”

У ВАСУ нагадують, що неодноразово повідомляли Президента України, Кабінет Міністрів та Верховну Раду про ситуацію із фінансуванням усіх адміністративних судів, яка є критичною. “У цьому році таких звернень було близько тридцяти, проте становище з фінансуванням так і не змінилося”, - підкреслюється у повідомленні.