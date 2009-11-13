Ющенко про митницю, анафему, лампаси та гниття з голови

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає представників силових відомств до чесної роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав час зустрічі з промисловцями у Кременчуці Полтавської області.

За словами Президента, сьогодні ніхто стільки шкоди в країні не робить, скільки представники цих структур.

«У нас 9 служб у лампасах ходять. В ліс підеш - генерали ходять, в столовку – генерали. У нас генерал на генералі. Але, шановні, ви дослужились до того, що коли мама хоче налякати дитину, обов’язково каже, що якщо вона не буде їсти та слухатись, прийде міліціонер і забере її», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що в цивілізованій країні має бути навпаки.

Водночас більше за всіх дісталось від Президента працівникам митної служби. За його словами, сьогодні українські митниці є криміналізованими.

«Залежно від того, який там криміналітет сидить на тій чи іншій митниці, ставиться та чи інша рентна ціна», - сказав В.ЮЩЕНКО, висловивши нерозуміння, як може один і той самий товар мати різну ціну на різних митницях.

«Оце вони тут сидять, герої України», - іронічно сказав Президент, звернувшись до представників митних служб, які також присутні на зустрічі.

«Стріпоніться, хлопці, вас чекає недоля, або в один кінець треба їхати. За таку службу державі ви маєте піддаватися анафемі, ви гнете цю країну до землі», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО заявив, що у нього здається враження, що працівники митниці живуть так, неначе доживають свій вік.

«Про патріотизм, про совість аж неприємно вам казати», - зауважив глава держави.

«Оце лампаси поначіплювали, три чи чотири ґудзики блискучі начепили, от і вся ваша робота в Україні», - сказав Президент. Він закликав їх до чесної роботи.

Водночас, підсумовуючи, В.ЮЩЕНКО зауважив, що не хотів би персоніфікувати свій емоційний виступ.

«Я не хочу вас ображати, це не персональний докір. Я розумію, що гниє все з голови», - сказав він.