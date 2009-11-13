Нафтогаз просить політиків припинити паніку

НАК «Нафтогаз України» заявляє, що через свою дочірню компанію «Газ України» виділила необхідні планові обсяги природного газу для виробництва теплової енергії, згідно з постановою Кабінету міністрів України №1259-р від 21 жовтня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що компанія, незважаючи на борги, накопичені підприємствами ТКЕ впродовж минулого (з 1 жовтня 2008 р.) і поточного опалювального сезонів (з 1 жовтня 2009 р.), в повному обсягу забезпечила підприємства комунальної енергетики природним газом для виробництва тепла для населення і бюджетних установ.

Водночас, компанія вкотре висловлює занепокоєння через значне політизування процесу і спроби деяких політиків використати тему опалювального сезону для власної реклами.

Компанія звертається до всіх політичних сил України з вимогою припинити нагнітання панічних настроїв навколо роботи НАК «Нафтогаз України» і забезпечення українських споживачів природним газом.

У повідомленні зазначається, що НАК «Нафтогаз України» виконувала і надалі виконуватиме свої статутні зобов`язання щодо стабільного і безперебійного забезпечення споживачів України природним газом.

Довідка УНІАН. Заборгованість підприємств ТКЕ за минулий опалювальний сезон становить більш як 2,36 млрд. грн. (рівень оплати – 74%), а за новий (з 01.10.09) – вже понад 656,5 млн. грн. (рівень оплати – 20%). Борг АЕК «Київенерго» за природний газ, спожитий впродовж 2008-2009 рр., перевищив 737 млн. грн. (рівень оплати в 2009 р. - 68%).