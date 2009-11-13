Затримали ще одного гендляра масками

У центрі Львова співробітники міліції затримали чоловіка, який торгував захисними масками-респіраторами за ціною 10 гривень за штуку.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, працівникам міліції чоловік представився посадовцем Львівської міської ради і пояснив, що він «проводить реалізацію масок, які отримав на чернівецькій фабриці з метою вивчення попиту на захисні маски серед населення у карантинній області».

Затриманий виявився 53-річним безробітним львів’янином, який не має жодного відношення до Львівської міської ради. У нього було вилучено 200 масок, які він ще не встиг реалізувати.

За даним фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення. Справу передано до суду.