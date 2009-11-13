Греція вступила в епідемію грипу A/H1N1, оголосив у п`ятницю центр контролю і попередження хвороб при Мінохоронздоров`я країни.

У даний час лабораторні аналізи на новий грип проводяться у разі ускладнень, тому фіксується лише невелика частина хворих на цей штам. Загальне число підтверджених випадків перевалило за три тисячі осіб, з них більше 330 захворіли за останні декілька днів. П`ятеро людей померли. Загалом, за даними лабораторій, вірус нового грипу складає близько 40% випадків по країні.

Протягом двох останніх діб через спалахи грипу в Греції закрилися 158 шкіл. Проте, в Мінохоронздоров`я поки не бачать підстав для профілактичного закриття учбових закладів.

Фахівці чекають, що епідемія грипу A/H1N1 триватиме шість-вісім тижнів.

Греція планує у найближчі дні почати масову вакцинацію населення від нового вірусу. Першими в черзі на щеплення будуть лікарі й люди, які страждають на важкі захворювання.

РІА “Новости”