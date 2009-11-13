Суд заарештував офіцера, який викинув дітей з 8-го поверху

Офіцер Збройних сил РФ Микола ЗАХАРКІН, якого підозрюють у тому, що він викинув з восьмого поверху двох дочок своєї цивільної дружини, рішенням суду заарештований, повідомляє РІА “Новости”. На такому запобіжному заході наполягав слідчий, який розслідує цю справу. Московський гарнізонний військовий суд на засіданні 13 листопада погодився з його доводами.

Слідство упевнено, що капітан 3-го рангу М.ЗАХАРКІН, будучи п`яним, в ніч на 13 листопада викинув з вікна будинку на Саянській вулиці у Москві двох восьмирічних дочок своєї співмешканки.

Сам М.ЗАХАРКІН перед засіданням суду заявив журналістам, що не визнає свою провину. За його словами, дітей з вікна викинула його співмешканка, яка розбудила його словами: "Виглянь у вікно". Проте, слідство вважає, що злочин був здійснений М.ЗАХАРКІНИМ на грунті ревнощів до своєї цивільної дружини, якої в пізню годину не було вдома.

Стосовно офіцера порушено кримінальну справу за статтею "Замах на вбивство двох і більше осіб, які перебувають у завідомо безпомічному стані".

Діти вижили, але одержали тяжкі тілесні ушкодження. Одна з них - Даша - зараз знаходиться в реанімації на апараті штучного дихання. У неї зафіксований струс мозку, зламано п`ять ребер і розірвана печінка. Друга – Катя - постраждала менше, оскільки впала на крону дерева. Її стан оцінюється як середньої тяжкості.