У Черкасах держчиновник піймався на «земельному» хабарі

У Черкасах правоохоронці затримали державного службовця, який одержав 12 тис. дол. за виділення земельної ділянки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС в Черкаській області Володимир ЖУРАВЕЛЬ, факт корупції ретельно задокументовано: сліди спеціальної речовини, якими були помічені гроші, чітко світилися на руках чиновника.

Посадовець вимагав гроші від мешканця Черкаської області за виділення йому земельної ділянки під забудову власного житла.

Порушено кримінальну справу за ст. 168 ч.3, згідно з якою за отримання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, котра займає особливо відповідальне становище, загрожує покарання позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.