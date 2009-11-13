ВООЗ бачить, як епідемія грипу суне із заходу на схід України

Всесвітня організація охорони здоров’я констатує просування епідемії грипу із заходу на схід України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції у Києві керівник місії ВООЗ в Україні Юкка ПУККІЛА.

«Пандемію неможливо зупинити. Для неї кордонів не існує. Єдине, що ми можемо зробити, якось уповільнити її просування… Ми вже бачимо, що в Україні є показники, що епідемія рухається із заходу на схід», - сказав Ю.ПУККІЛА.

За словами, органи влади в Україні ефективно проводять боротьбу з епідемією грипу. Він наголосив, що ВООЗ може давати лише рекомендації уряду щодо заходів для протидії епідемії.

Ю.ПУККІЛА відзначив, що введення карантину у навчальних закладах України сприяло відносному уповільненню розповсюдження епідемії.

У свою чергу, перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ констатував, що впровадження карантину сприяло зниженню захворюваності на грип та ГРВІ серед студентів та учнів.

За словами Ю.ПУККІЛИ, місія ВООЗ працюватиме в України до кінця наступного тижня, і тоді буде оприлюднений звіт ВООЗ відносно ситуації з розповсюдженням епідемії в Україні.

Він наголосив, що Україні треба починати вакцинацію населення якнайшвидше. Разом з тим, додав Ю.ПУККІЛА, ВООЗ підкреслює, що для всього населення України вакцини не вистачить, тому уряду потрібно визначити групи ризиків, для яких вакцинацію треба проводити в першу чергу.