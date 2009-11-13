ЄС і єврозона вийшли з рецесії

Економіка країн єврозони зросла у третьому кварталі 2009 року на 0,4 відсотка, а країн Європейського Союзу в цілому - на 0,2 відсотка, порівняно з попереднім кварталом. Про це йдеться в офіційному прес-релізі, опублікованому на сайті Євростату.

Опубліковані дані свідчать, що і ЄС, і єврозона повернулися до економічного зростання і вийшли з рецесії, в якій опинилися наприкінці минулого року, зазначає Лента.ру.

Дані Євростату виявилися кращими за прогнози аналітиків, які у вересні передбачали, що ВВП єврозони у третьому кварталі зросте на 0,2 відсотка. У річному обчисленні скорочення економіки єврозони у липні-вересні сповільнилося до 4,1 відсотка. У другому кварталі 2009 року, порівняно з другим кварталом 2008 року, ВВП єврозони впав на 4,8%, а в січні-березні поточного року - на 0,9%.

Раніше стало відомо, що ВВП Німеччини, найбільшої економіки Євросоюзу, а також Франції зростає другий квартал поспіль. У липні-вересні економіка Німеччини збільшилася на 0,7 відсотка, а в квітні-червні - на 0,4 відсотка. Франція відзвітувала про зростання ВВП на 0,3 відсотка і в другому, і в третьому кварталах.

Крім того, з рецесії в третьому кварталі вдалося вийти Бельгії, Чехії, Італії, Австрії, Нідерландам, Литві. Вийти з рецесії поки що не змогли економіки Великої Британії, Іспанії, Естонії, Греції, Угорщини і Румунії.

Зараз до зони дії євро входить 16 держав Європи. Останньою до єврозони приєдналася Словаччина - 1 січня 2009 року.