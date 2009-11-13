Євро на міжбанку впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку операції по парі гривня-долар відкрилися котируваннями 8,14/8,18 грн./дол., до 11:00 курс знизився – 8,1034/8,1800 грн./дол. На момент закриття спред розширився до 8,11/8,15 грн./дол.

Про це повідомляє компанія «Укрділинг ».

Максимальний середній рівень становив 8,12/8,21 грн./дол. о 10:15, мінімальний середній – 8,1170/8,1370 грн./дол. О 12:33. Національний банк України оголосив про вихід на ринок із продажем швейцарського франка на аукціоні з ціною відсікання 8,00 грн.

Російський рубль котирувався банками по 0,2835/0,2850 грн./рубль, і, коливаючись протягом дня, до закриття рівень цін становив 0,2805/0,2830 грн./рубль.

Торги євро стартували з позначок 12,1066/12,1661 грн./євро. До 11:00 ціни становили 12,0950/12,1808 грн./євро, а на момент закриття торгової сесії знизилися до 12,0760/12,1206 грн./євро (максимальний середній курс було зафіксовано о 10:21 (12,1139/12,1734 грн./євро), мінімальний – о 15:10 (12,0498/12,1092 грн./євро).