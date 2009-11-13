Добкін став кандидатом наук
18:08, 13 листопада 2009Суспільство
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...в Інституті законодавства Верховної Ради
Харківський міський голова Михайло ДОБКІН здобув науковий ступінь кандидата наук.
Про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради.
Згідно з повідомленням, М.ДОБКІН захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
Захист відбувся 12 листопада в Інституті законодавства Верховної ради України, йдеться у повідомленні.
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