Добкін став кандидатом наук

...в Інституті законодавства Верховної Ради

Харківський міський голова Михайло ДОБКІН здобув науковий ступінь кандидата наук. Про це інформує офіційний сайт Харківської міської ради. Згідно з повідомленням, М.ДОБКІН захистив дисертацію на тему «Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Захист відбувся 12 листопада в Інституті законодавства Верховної ради України, йдеться у повідомленні.

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