Виявлено нелегальний цех з пошиття марлевих масок

Співробітники відділу податкової міліції Кіровського району Дніпропетровська припинили діяльність нелегального цеху з виробництва захисних марлевих масок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.

Виробництво налагодила безробітна місцева жителька. Виробнича потужність цеху дозволяла виготовляти кілька тисяч масок на добу.

Замовниками були приватні підприємства і деякі медичні заклади Дніпропетровської області.

Затрати на виробництво однієї марлевої маски не перевищували 50 коп., тоді як реалізація в окремих випадках доходила до 5 грн. Організатора нелегального цеху чекає адміністративне покарання.