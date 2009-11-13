Виявлено нелегальний цех з пошиття марлевих масок
19:19, 13 листопада 2009Суспільство
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Повідомлення з Дніпропетровська
Співробітники відділу податкової міліції Кіровського району Дніпропетровська припинили діяльність нелегального цеху з виробництва захисних марлевих масок.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області.
Виробництво налагодила безробітна місцева жителька. Виробнича потужність цеху дозволяла виготовляти кілька тисяч масок на добу.
Замовниками були приватні підприємства і деякі медичні заклади Дніпропетровської області.
Затрати на виробництво однієї марлевої маски не перевищували 50 коп., тоді як реалізація в окремих випадках доходила до 5 грн. Організатора нелегального цеху чекає адміністративне покарання.
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