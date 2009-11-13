Ректор-педофіл агітував за Януковича

Ректор Державної академії водного транспорту iм. Сагайдачного Василь Михайлов, затриманий правоохоронцями за підозрою у педофілії та зґвалтуваннях, був довіреною особою кандидата в Президенти Віктора Януковича у 2004 році. Цей факт в ефірі каналу «24» підтвердив міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.

Як відомо, Михайлова було затримано 9 листопада в аеропорту «Бориспіль». Професору інкримінують організацію угруповання, причетного до згвалтувань i педофiлiї.

«У розпусту могли бути втягнуті навіть 5-річні діти», - зазначив Луценко.

Зараз міліція на підставі двох заяв розслідує справу за статтею зґвалтування, повідомляє канал «24».

Санкцію на арешт Михайлова видав Шевченківський районний суд Києва за підозрою в органiзацiї угруповання, причетного до зґвалтувань i педофiлiї.

Він утримуватиметься в Київському слідчому ізоляторі. Запобіжний захід іншим учасникам угруповання буде обрано пізніше.

Мiнiстр внутрiшнiх справ Юрiй Луценко розповів, що справа розслідувалась з осені минулого року. Згідно iз зiбраною мiлiцiєю iнформацiєю, спiвмешканка Михайлова підшукувала дiтей віком вiд 12 до 16 рокiв. Їх, нібито, примушували брати участь у розпусних дiях, зокрема групового характеру.

Як заявив Ю.Луценко в ефірі телеканалу, “в цій справі є багато гидоти, єдине, що може дивувати тут - це висока посада. Сподіваюся, що міністр освіти, з яким я мав контакти, уже завтра прийме рішення про призначення в.о. ректора, аби не ганьбити вуз”.

У розпусту могли бути втягнуті навіть 5-річні діти, каже Луценко. Зараз міліція на підставі двох заяв розслідує справу за статтею “Зґвалтування”. Міністр також не виключив, що найближчим часом членам злочинного угруповання можуть висунути звинувачення в розбещенні неповнолітніх і виготовлені порнографічної продукції.