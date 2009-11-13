Кабмін передав гроші Мистецького арсеналу на фінансування суду

Кабінет міністрів України перерозподілив кошти Стабілізаційного фонду для фінансування Вищого адміністративного суду України.

Відповідна постанова (№ 1195 від 11 листопада 2009 року) оприлюднена на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд постановив здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду в сумі 2,5 млн. грн. шляхом зменшення обсягу видатків, передбачених пунктом 16 частини першої статті 76 Закону “Про Державний бюджет України на 2009 рік” (створення комплексу "Мистецький арсенал"), і збільшення обсягу видатків, передбачених пунктом 22 частини першої статті 76 держбюджету, для здійснення заходів щодо забезпечення діяльності ВАСУ.

Згідно з рішенням Кабміну, кошти виділяються Вищому адмінсуду на безповоротній основі за рахунок надходжень від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - за рахунок надходжень від приватизації державного майна, коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, або залишків коштів Стабілізаційного фонду.

Уряд доручив Міністерству фінансів без попереднього погодження з комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету, а Державному казначейству - перерахувати виділені кошти.

Водночас Кабінет міністрів доручив ВАСУ погодити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду з комітетами Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада Вищий адміністративний суд України заявив, що змушений зупинити свою роботу через неможливість відправляти поштову кореспонденцію у зв’язку з відсутністю коштів, передбачених для її здійснення та заборгованістю перед «Укрпоштою» за жовтень у розмірі близько 62 тис. грн. Через борги «Укрпошта» відмовилася надавати свої послуги.

Сьогодні, 13 листопада, «Укрпошта» дала згоду на відправку поштової кореспонденції ВАСУ - під гарантійні зобов’язання.