СІЗО і спецприймальники обладнають кварцовими лампами

На Львівщині спецустанови міліції будуть обладнані кварцовими лампами з метою дотримання протиепідемічного режиму.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Львівській області, на даний час кварцові лампи встановлено в ізоляторах тимчасового тримання Буського, Городоцького, Золочівського, Кам‘янка-Бузького, Радехівського, Самбірського, Старо-Самбірського, Трускавецького, Червоноградського та Львівського міських управлінь внутрішніх справ, а також у львівському приймальнику-розподільнику для осіб, затриманих за бродяжництво.

«Станом на 12 листопада у спеціальних установах міліції ГУ МВС у Львівській області утримується 57 затриманих та взятих під варту осіб, серед яких хворих на ГРЗ немає», - зазначається у повідомленні.

Також у спецустановах області організовано первинний медичний огляд, комплексну санітарну обробку, обов’язкове медичне обстеження, в тому числі загальний лікарський огляд, рентгенфлюорографічне лабораторне обстеження.