Епідемічна комісія пішла на компроміс щодо ринків і ресторанів

«Калинівський ринок» у Чернівцях та інші речові ринки, які були закриті на карантин у зв’язку з епідемією грипу, сьогодні відновлять роботу за умови дотримання підприємцями і відвідувачами усіх належних протиепідемічних заходів: щоденної дезінфекції і постійного маскового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення 13 листопада прийняла Чернівецька міська протиепідемічна комісія.

До завершення епідемії на ринках заборонено здійснювати виносну роздрібну торгівлю поза пунктами продажу, на проходах, проїздах, входах.

Заборонена також діяльність громадян з реалізації у нестаціонарних об’єктах кави, чаю, бульйону та іншої продукції власного виробництва.

Адміністрації ринків зобов’язано забезпечити наявність контейнерів для збору використаних захисних масок, а також створити умови для реалізації масок відвідувачам.

До завершення епідемії не рекомендовано відвідувати ринки дітям. Адміністрації ринків зобов’язані про цю рекомендацію інформувати відвідувачів.

Перевізники, які обслуговують маршрути до «Калинівського ринку», зобов’язані забезпечити недопущення у салони автобусів пасажирів без захисних масок. У разі виявлення в салонах пасажирів без масок перевізників зніматимуть з маршрутів і притягатимуть до адміністративної відповідальності.

Адміністрації ринків спільно з підприємцями зобов’язані створити робочі групи, які здійснюватимуть контроль за дотриманням на територіях ринків маскового режиму, інших карантинних заходів та вимог міської надзвичайної протиепідемічної комісії як підприємцями, так і відвідувачами.

Впродовж двох днів фахівці міськСЕС спільно з правоохоронцями, працівниками районних рад та департаменту економіки міської ради здійснюватимуть перевірку ринків щодо дотримання карантинних вимог. З метою оперативного притягнення до відповідальності порушників карантинного режиму на ринках будуть проводитися виїзні засідання адміністративних комісій районних рад. Вже 16 листопада роботу тих ринків, де виявлять порушення карантинного режиму, буде знову припинено.

Міська надзвичайна протиепідемічна комісія зняла обмеження з роботи закладів ресторанного господарства, які було запроваджено з 1 листопада щодо скорочення графіків їхньої роботи.

Водночас, до завершення епідемії у місті заборонено проведення масових заходів, роботу нічних клубів, дискотек, культурно-розважальних закладів та комп’ютерних клубів. Обов’язковою є вимога дотримуватися маскового режиму в громадському транспорті, закладах торгівлі, сфери обслуговування та побуту, медично-лікувальних та аптечних закладах, банківських установах, інших установах та організаціях, які надають послуги громадянам.

Після тривалої дискусії за згадане рішення проголосували більшість членів комісії під керівництвом її голови Інни ОНАЦЬКОЇ у присутності першого заступника мера міста Миколи ПОПАДЮКА.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада близько 2 тисяч підприємців «Калинівського ринку» на кілька годин перекривали рух транспорту, вимагаючи від влади міста негайного відновлення роботи ринку, закритого на карантин з 1 листопада.