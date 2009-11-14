З 14 листопада поліклініки Львова повертаються до звичного режиму роботи.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

«Епідеміологічна ситуація стабілізувалася. Цифри свідчать, що динаміка приросту захворюваності зменшилася, кількість звернень до лікарів і викликів швидкої допомоги повернулася до рівня звичних. Тому вже немає потреби, щоб медичні працівники продовжували працювати в екстреному режимі. Треба дати людям вперше за 15 днів відпочити», - зазначив у коментарі УНІАН начальник управління охорони здоров`я Львівської міської ради Володимир ЗУБ.

Згідно з останньою інформацією Управління охорони здоров`я Львівської міської ради, у Львові зареєстровано 53 тисячі 434 випадки захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Госпіталізовано 1256 пацієнтів, у реанімаціях перебуває 8 осіб, з них троє на штучній вентиляції легенів. Померло за весь час епідемії 17 жителів Львова.