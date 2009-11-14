У МОЗ кажуть, що питання з апаратами штучного дихання скоро знімуть

18:52, 14 листопада 2009
Суспільство
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Триває їх закупка за кордоном

Питання із забезпеченням лікарень апаратами штучної вентиляції легень буде знято протягом найближчих днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в Івано-Франківську заступник міністра охорони здоров’я України Зіновій МИТНИК, який перебуває з робочою поїздкою на Прикарпатті.

За його словами, клініки Західної України в першу чергу забезпечуються обладнанням, зокрема, апаратами штучної вентиляції легень.

Протягом місяця таким обладнанням будуть забезпечені лікарні, в яких на сьогодні його ще бракує. «Питання з апаратами штучної вентиляції легень буде знято буквально протягом найближчих днів, – наголосив заступник міністра охорони здоров’я. - Зараз триває їх закупка у закордонних виробників і процес постачання в Україну».

За його словами, «першу чергу, обладнання, згідно з рознарядкою, усі регіони отримали ще минулого тижня».

«Зараз триває друга черга доставки обладнання в області. - додав З.МИТНИК. -Зокрема, медичне обладнання надходить в ті регіони, які опинились в епіцентрі епідемії».

З.МИТНИК відвідав Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню, обласний перинатальний центр, обласну дитячу лікарню. Також він спілкувався з медиками, які працюють над подоланням епідемії, й відвідає один із районів області.

Головні лікарі медичних установ повідомили заступнику міністра, що на сьогодні їх установи повністю забезпечені необхідними ліками, однак висловили побажання збільшити кількість сучасного медичного обладнання.

 

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