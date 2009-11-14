Гриценко: армія укомплектована кухнями на 200%

Екс-міністр оборони, кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО спростовує звинувачення представника Партії регіонів генерала Сергія ЧЕРВОНОПИСЬКОГО у програмі "Шустер Live" стосовно того, що він позбавив армію польових кухонь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, він наголосив, що «звання генерала не дає права говорити неправду».

«Я одразу відповів, що польові кухні на місці, нікуди не зникли. І якщо генерал і надалі наполягатиме на своїх звинуваченнях, то поставлю його на місце через суд», - зазначив екс-міністр оборони.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що, згідно з отриманими від Міноборони даними, у Збройних Силах України сьогодні налічується майже 20 тисяч польових кухонь (засобів приготування їжі).

«Якщо точно – їх 19397, в тому числі: 1) кухні причепні КП-2-48 (чавун, два котли, на 48 чоловік) – 674 одиниці; КП-125 (на роту) - 1729 одиниць; КП-130 (на роту) – 4651 одиниця; 2) кухні автомобільні ПАК-200 – 450 одиниць, причепи до них – 81 одиниць; 3) кухні-їдальні – 164 одиниці; 4) кухні переносні (КП-10, КП-20, КП-75, що перевозяться у кузові) – 10202 одиниці», - повідомив А.ГРИЦЕНКО і запевнив, що «армія укомплектована польовими кухнями на 200% від потреби».

«Чому надлишок не продано або утилізовано? Тому що кожна бригада (полку) на випадок надзвичайних ситуацій повинна надавати допомогу місцевому населенню, в тому числі – організувати харчування людей. Такі завдання я довів до командирів бригад (полків) і скріпив ці пакети власним підписом ще у 2006 році», - підкреслив екс-міністр оборони.