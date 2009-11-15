У БЮТ сформулювали три завдання для українського хімпрому

Ефективний розвиток хімічної промисловості залежить від реалізації трьох завдань, заявила голова комітету Верховної Ради України Наталія КОРОЛЕВСЬКА журналістам в Северодонецьку.

За її словами, це: збереження експортних ринків, прискорена модернізація виробничих потужностей і розширення внутрішнього ринку.

«Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на зовнішніх ринках визначається двома чинниками: якістю і ціною. Низька ціна і висока якість можуть бути досягнуті тільки за рахунок модернізації наявних виробничих потужностей», - заявила вона. За словами Н.Королевської, 45% виробничих потужностей мають вік понад 11 років, з них 12% - більше 31 року. «З таким потенціалом говорити про конкурентоспроможність дуже складно», - зауважила вона.

Н.Королевська підкреслила, що в профільному Комітеті на розгляді перебуває низка законопроектів, які дозволять провести модернізацію виробничих потужностей, яка забезпечить скорочення споживання природного газу на 30-40%. «Це не менше 2,5 млрд. кубометрів при нинішньому загальному споживанні в 8,5 млрд. кубометрів. Тому важливим ефектом ухвалення закону стане зниження нашої залежності від імпорту енергоресурсів», - повідомила вона.

Крім того, голова комітету заявила, що частка вітчизняної продукції на внутрішньому ринку має бути доведена до 40%. «Це гарантія збуту вітчизняної продукції, захист від ризиків на зовнішніх ринках», - підкреслила вона. «Україна не повинна боятися і уникати помірної протекціоністської політики відносно країн-постачальників добрив на український ринок, які не входять до СОТ».

Водночас Н.Королевська висловила надію на те, що спроби політичного саботажу, спрямовані на погіршення ситуації в українській економіці, з боку політичних опонентів незабаром завершаться. «Ми разом з Вами знаємо, чого потребує хімпром, і ми готові разом вибудовувати стабільну, сильну і конкурентну галузь», - заявила вона.