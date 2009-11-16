У Держдумі припускають, що Газпром таки висуне газові штрафи Україні

Віце-спікер Держдуми, президент російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ вкотре заявляє, що «Газпром» може затребувати з України штрафи за недобір газу в кінці року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯЗЄВ сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я виходжу з укладених контрактів. За цими контрактами передбачено штрафи за недобір газу – поки вони не переглянуті (контракти) – є підстави їх стягувати», - сказав В.ЯЗЄВ.

За його словами, це питання може бути знято лише у разі врегулювання цього питання на контрактному рівні.

Він підкреслив, що сьогодні «Газпром» тільки з доброї волі не виставляє штрафи Україні.

«Питання, мабуть, відкладено на якийсь час, мабуть, на кінець року», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він підкреслив, що висловлює свою особисту думку, за його словами, його ніхто не інструктує з цього питання.

Водночас, він не виключив, що газові контракти між Україною і РФ може бути переглянуто.

«Теоретично перегляд контрактів можливий за доброї волі двох сторін», - сказав він.

Також він нагадав, що згідно з діючими зобов`язаннями з 1 січня 2010 року Україна повинна буде платити за газ без існуючої цього року знижки.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада, заступник голови правління «Газпрому» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що російський "Газпром" поки не має наміру застосовувати штрафні санкції до України за недобір газу.

14 листопада, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО назвала провокаційними заяви про можливість накладення штрафу на НАК «Нафтогаз України» за недобір російського газу.

Прем`єр-міністр зазначила, що на сьогоднішній день між прем`єрами України і Росії досягнута домовленість про те, що російська сторона не пред`являтиме жодних штрафних санкцій до України за недобір природного газу за підсумками року.

6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключив, що Україні можуть пред`явити штрафні санкції в розмірі понад 7,8 млрд. американських доларів за недобір російського газу. За даними представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, за 10 місяців недобір Україною російського газу становив 12 млрд. куб. м, щодо якого зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. Із 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, й розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня ц.р. прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.