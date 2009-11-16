Погода на завтра

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у східних, Дніпропетровській областях та у Карпатах помірний дощ, вночі в Криму та Приазов`ї, а вдень у західних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний (у Криму та Приазов`ї північно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 8° тепла, вдень 4-9° тепла, у західних областях, в Криму та на півдні Одещини до 12°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 6-8°.