Путін і Тимошенко обговорять шлях до Братислави

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН планує обговорить з прем`єр-міністром України Юлії ТИМОШЕНКО питання продовження ширококолійної залізниці від міста Кошице до Братислави і далі до Відня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це В.ПУТІН сказав за підсумками переговорів з прем`єр-міністром Словаччини Робертом ФІЦО.

«На порядку денному - активізація роботи у сфері інфраструктури. Серед можливих проектів: продовження залізничного полотна від Кошице до Братислави - з виходом на Відень. Ми нещодавно обговорювали це питання з Канцлером Австрії, який був тут, у Москві з візитом. Це проект, в якому бере участь ще одна країна - Україна. У мене буде скоро, через декілька днів, можливість обговорити це питання з прем`єр-міністром України пані ТИМОШЕНКО в Україні. Проект рухається і рухається непогано», - сказав В.ПУТІН.

У спільній заяві прем`єр-міністрів Росії і Словаччини йдеться, що сторони висловили задоволення ефективною співпрацею двох держав у сфері залізничного транспорту і дали високу оцінку роботі російських і словацьких експертів з проекту продовження ширококолійної залізниці від Кошице до Братислави і далі до Відня, що має особливе значення для розширення можливостей вантажообігу в євразійському масштабі.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня, в рамках IV Міжнародного залізничного бізнес-форуму «Стратегічне партнерство 1520» підписано угоду про створення чотиристороннього спільного підприємства з проекту будівництва ширококолійної залізниці до Братислави і Відня.

Документ підписали президент компанії «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, представник Австрійських залізниць Густав ПОШАЛКО і представник Словацьких залізниць Стефан БІНТЕР.

У 2006 р. «Укрзалізниця» і ВАТ «Російські залізниці» підписали меморандум про взаєморозуміння з метою сприяння реалізації проекту продовження широкої залізничної колії до центру Європи.

Зокрема, планувалася спільна розробка проекту з будівництва колії завширшки 1520 мм від міста Кошице через Братиславу (Словаччина) до Відня (Австрія).

На той час орієнтовна вартість проекту оцінювалася в 1,6 млрд. дол. За даними «Укрзалізниці», будівництво широкої колії до центру Європи дасть змогу збільшити вантажообіг на 60% і безперешкодно транспортувати вантажі залізницею з країн азіатсько-тихоокеанського регіону. Крім того, відпаде необхідність платити за перестановку вагонів з широкої колії на вузький і навпаки.

Стандарт європейської залізничної колії вужчий – 1435 мм, на відміну від прийнятих у країнах СНД 1520 мм. Через необхідність перестановки вагонів з одного на інший тип колій вагони затримуються на кордоні.