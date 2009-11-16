З хабарем затримано посадовця екологічної інспекції

На Дніпропетровщині під час отримання 2 тис. доларів хабара правоохоронці затримали „на гарячому” посадовця обласної екологічної інспекції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Підозрюваний, використовуючи своє службове становище, вимагав та отримав хабар від директора одного з приватних підприємств за неперешкоджання останньому у здійсненні підприємницької діяльності (функціонування АЗС). 13 листопада прокуратура Томаківського району Дніпропетровської області порушила проти затриманого кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара поєднане з вимаганням).